Eğitimcilerden okul baskını tepkisi

Güncelleme:
Türk Eğitim-Sen üyeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okula gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıya karşı basın açıklaması yaptı. Saldırıyı, ABD'deki okul saldırılarına benzeten yetkililer, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladılar.

Sen üyeleri basın açıklaması yaparak Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okula gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıya tepki gösterdi.

Zafer Meydanı'nda toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri adına Afyonkarahisar Şube Başkanı Muhtar Demirci açıklama yaptı. Yaşananları ABD'de gerçekleştirilen saldırılara benzeten Demirci, "ABD'de ve farklı ülkelerde yaşanan okul saldırılarına benzer bir tablonun ülkemizde de görülmesi çok ürkütücüdür. Bu durum, eğitim camiamızın geleceğe dair endişelerini artırmakta ve acil önlem alınması gerekliliğini bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.

Gençlerin mafyavari oluşumlara sürüklendiğini savunan Demirci, "'Eti senin, kemiği benim' anlayışından; öğretmeni tehdit eden, hatta fiziksel şiddet uygulayan, öğretmeni katleden veli ve öğrenci profiline nasıl ulaştık? Öğrencilerimiz nasıl oldu da çeteleşmenin tuzağına düştü, mafyavari oluşumların içine sürüklendi, bu karanlık düzene teslim oldu? Şiddetin önlenmesine yönelik güvenlik tedbirlerinin eksiksiz biçimde hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Okulların kamera sistemleriyle donatılması, her okula güvenlik görevlisi ya da kolluk desteği sağlanması, giriş-çıkış kontrollerinin düzenli şekilde yapılması ve okul yönetimlerinin bu konuda daha güçlü biçimde desteklenmesi hayati öneme sahiptir. Aynı zamanda okullardaki disiplin yönetmelikleri yeniden gözden geçirilmeli, öğretmenin etkisi ve eğitim sürecindeki rolü güçlendirilmelidir" diye konuştu.

Televizyonlar ve dijital platformlarda yayımlanan dizi ve filmleri de eleştiren Demirci, "Toplumumuzda çocuklarımıza kötü örnek teşkil edecek her türlü dizi, film ve yayın içerikleri durdurulmalıdır. Yayınlar düzenli olarak titizlikle denetlenmelidir. Çeteleşmeyi özendiren, mafyavari oluşumları teşvik eden ve şiddeti sıradanlaştıran yapımların önüne geçilmelidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
