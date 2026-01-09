Haberler

Eğitim-Sen: Öğrenci Gelişim Raporu Uygulaması Angaryadır

Eğitim-Sen, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında uygulanan Öğrenci Gelişim Raporu'nun öğretmenlere ek iş yükü yarattığını belirterek, ortaokul ve lise öğretmenlerinin 2025-2026 yılına kadar rapor doldurmama kararı aldığını açıkladı.

(ANKARA) – Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında uygulanan Öğrenci Gelişim Raporu uygulamasına ilişkin, ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan üyelerinin raporları doldurmama kararı aldığını duyurdu.

Eğitim-Sen'in, "Angarya Kabul Edilemez" başlığında konuya ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı açıklama şu şekilde:

"Merkez Yürütme Kurulumuz, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında uygulanan Öğrenci Gelişim Raporu uygulamasını değerlendirmiş olup yapılan değerlendirmede; söz konusu uygulamanın öğretmenlere ilave ve karşılıksız iş yükü yarattığı, dinlenme ve özel yaşam haklarını ihlal ettiği, öğretmenliği pedagojik öznesinden kopararak biçimsel veri girişine indirgediği ve Anayasa'nın 18. maddesinde düzenlenen angarya yasağına aykırı olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle Merkez Yürütme Kurulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan üyelerimizin, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar Öğrenci Gelişim Raporlarını doldurmamalarına karar vermiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel
