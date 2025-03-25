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Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eğitim-Sen hakkında, "toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması" gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı. Eğitim-Sen üyesi akademisyenler 25 Mart'ta iş bırakma kararı almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Eğitim-Sen hakkında resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İŞ BIRAKMA KARARI ALMIŞLARDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar sonrasında üniversite öğrencileri boykot kararı almıştı. Eğitim-Sen üniversite öğrencilerine destek vermişti. Eğitim-Sen üyesi akademisyenler 25 Mart'ta iş bırakma kararı almıştı.

Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Üniversite Öğrencilerinin Haklı Mücadelesine Destek Veriyoruz! Eğitim Sen üyesi Öğretim Elemanları 25 Mart Salı Günü İş Bırakıyor! Üniversite öğrencileri, ülkede giderek derinleşen antidemokratik uygulamalara, ifade özgürlüğünün baskı altına alınmasına, kayyım rektör atamalarına, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırılara karşı ayağa kalktı. Öğrencileri yürüttükleri Demokratik bir Türkiye, Özgür ,Özerk Üniversite mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız! Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız! Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları olarak "İnsan Toplum Doğa yararına bir Üniversite!" talebiyle 25 Mart 2025 Salı günü hizmet üretmiyoruz!"

Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı

Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı
Kaynak: ANKA / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıMusty:

tc gucununu goreceksiniz

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Yorum Beğenme74
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Haber YorumlarıFirat Tas:

Diktatorya yükleniyor....

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Haber YorumlarıAndrew Chan:

bunlar ülkeyi gercekten Kansas sokmak için hersey yapiyorlar. Bu duzen degisince acaba Bu akp nin kop eği olmus hakim ve savcilar ne halt yiyecekler.

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Haber YorumlarıSelimk:

provokatör dolu. okullarda da öğrencileri eyleme yönlendiriyorlar. ahlaksızlar.

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Yok daha neler!!

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Haber YorumlarıPoyraz:

Devlet yanına bırakmaz

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Haber YorumlarıMr Camel:

bu gidişle ülke erdoğan rejime girecek belli oldu 23 yılın alt yapısını kurmuşlar ve bunlar feto dan öcalan dan daha tehlıkelidir cemaatı yerleştirdiği kamuda erdoğan biat edecekler

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Haber YorumlarıMurat saritas:

hepinize sıra gelecek acele etmeyin TC devletinin gücünü göreceksiniz

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bunlar da dhkpc nin eğitim ayağı. evet, aynen böyle . yoksa bir eğitim sendikası toplumsal cinsiyet eşitliği altında ahlaksızlık, lgbt eylemi yapar mı?

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Santraç oyunu gıbı bakalım en sonunda kım dıyecek şah mat ( İşallah oylarıyla halk dıyecek)

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