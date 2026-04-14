Hürriyetçi Eğitim-Sen: 15-16 Nisan Tarihlerinde Tüm İllerde 2 Gün İş Bırakıyoruz

Hürriyetçi Eğitim-SEN, Şanlıurfa'daki silahlı saldırının ardından 15-16 Nisan tarihlerinde iş bırakma kararı aldığını duyurdu. Sendika, okul güvenliğinin sağlanması için tüm eğitim çalışanlarını birleşmeye çağırdı.

(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim-SEN, Şanlıurfa'da bir lisedeki silahlı saldırı sonrasında üyelerinin 15-16 Nisan tarihlerinde iş bırakacağını duyurdu.

Hürriyetçi Eğitim-Sen, Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 19 yaşındaki eski öğrenci Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İş bırakma çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hürriyetçi Eğitim Sen olarak 15-16 Nisan tarihlerinde tüm illerde 2 gün iş bırakıyoruz. Siverek'te öğretmenleri ve öğrencilerimizi hedef alan, çok sayıda yaralının olduğu okul saldırısı; okul güvenliğini sağlamayanların açık sorumluluğudur. Okullarımızın güvenliğini sağlayacak tüm önlemlerin alınması, somut adımların atılması için tüm eğitim çalışanlarını; bu ülkenin gördüğü en büyük öğretmen eylemi için birleşmeye, tüm sendikaları ise iş bırakma kararı almaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA
