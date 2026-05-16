Eğitim-İş'ten Meb-İbes Uygulamasına Tepki

Güncelleme:
Eğitim-İş Sendikası, MEB'in koordinatör öğretmenlere zorunlu tuttuğu 'İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj' uygulamasının anayasal iletişim özgürlüğü ve kişisel veri haklarına aykırı olduğunu belirterek, üyelerinin uygulamayı kullanmaması yönünde karar aldı.

(ANKARA) - Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordinatör öğretmenlere zorunlu tutulduğu belirtilen "İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj" uygulamasına tepki gösterdi. Sendika, uygulamanın anayasal iletişim özgürlüğü ve kişisel veri haklarına aykırı olduğunu savundu.

Eğitim-İş Genel Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordinatör öğretmenlere yönelik "İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj" uygulamasının zorunlu kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

Sendika, MEB-İBES uygulamasının zorunlu tutulmasını kabul etmediklerini duyurdu.

Eğitim-İş açıklamasında, söz konusu uygulamanın anayasal iletişim özgürlüğüne ve kişisel veri haklarına açıkça aykırı olduğu savunuldu.

Açıklamada, öğretmenlerin kendi istekleri dışında uygulamayı kullanmaya zorlanamayacağı vurgulandı.

Eğitim-İş, üyelerinin kendi iradeleri dışında MEB-İBES uygulamasını kullanmamaları yönünde karar aldığını bildirdi.

Kaynak: ANKA
