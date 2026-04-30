Eğitim-İş'ten MEB'e Yer Değiştirme Başvurusu: "3 Yıl Şartında 31 Aralık Esas Alınsın"

(ANKARA) - Eğitim-İş, öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde 3 yıllık süre şartının 30 Eylül'e göre hesaplanmasının mağduriyet yarattığını belirterek, Genel Başkan Kadem Özbay imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdu; hesaplamada 31 Aralık tarihinin esas alınmasını istedi.

Eğitim-İş, 2026 yılı öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinde uygulanan 3 yıllık çalışma süresi şartı nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi talebiyle, Genel Başkan Kadem Özbay imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Eğitim-İş'in Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduğu başvuruda, 2026 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunda yer alan "30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak" şartının bazı öğretmenler açısından mağduriyet yarattığına işaret edildi.

Başvuruda, 2023 Eylül ayından önce atama kararnamesi çıkmasına rağmen güvenlik soruşturması ya da farklı nedenlerle görevine fiilen başlayamayan öğretmenler ile askerlik ve benzeri nedenlerle görev süresi kesintiye uğrayan öğretmenlerin, yer değiştirme takviminde belirtilen üç yıllık süreyi tamamlayamadıkları için başvuru yapamadıkları bildirildi.

Eğitim-İş, öğretmenlerin 2026 yılı il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ile aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi mazeretlere bağlı yer değiştirmelerinde, hesaplamada 31 Aralık tarihinin esas alınmasını talep etti.

Başvuruda, söz konusu düzenlemenin yapılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebileceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile Bahçeli'nin masasındaki konu başlıkları
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor

Şampiyonluk gitmiş kimin umurunda! Paylaşıma düştüğü nota bakın
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor

Şampiyonluk gitmiş kimin umurunda! Paylaşıma düştüğü nota bakın
Yüzlerce öğrenciden Arda Güler'e '10 numara' davet

400 minikten yıldız isme davet: Okulumuza gel
Kiracı olduğu ev icradan satıldı; yurt dışından döndüğünde eşyalarıyla sokakta kaldı

Tatilden dönen kiracı, ev sahibi yüzünden sokakta kaldı