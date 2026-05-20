Eğitim-İş'ten MEB'e Proje Okulları Çağrısı: Mağduriyetler Derhal Giderilmeli

(ANKARA) - Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Danıştay'ın proje okullarındaki öğretmenlerin görev süresine ilişkin verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, "Yalnızca yanlıştan dönülmesi yetmez. Hukuka aykırı bu süreçte yaratılan tahribatın ve mağduriyetlerin derhal telafi edilmesi gerekir" dedi.

Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev süresinin dört yıl daha uzatılabileceğine ilişkin hüküm hakkında verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Toy, proje okullarında görev süresi uzatılmayan öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Konuya ilişkin Eğitim-İş Genel Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan videoda konuşan Toy, dava açmayan ya da dava süreci sona eren öğretmenlerin mağduriyetlerinin de giderilmesi gerektiğini belirterek, "Bakanlığın haksızlıkta daha fazla ısrar etmemesi ve mahkemece onaylanan bir hakkı teslim etmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Toy, Milli Eğitim Bakanlığı'na şu soruları yöneltti:

"Bugüne dek binlerce meslektaşımızın yaşadığı mağduriyetler ne olacak? Haksız yere okullarından edilen, düzeni ve huzuru bozulan eğitim emekçilerinin mağduriyetini gidermek için somut bir adım atılacak mı? Çünkü yalnızca yanlıştan dönülmesi yetmez. Hukuka aykırı bu süreçte yaratılan tahribatın ve mağduriyetlerin derhal telafi edilmesi gerekir."

Danıştay'ın verdiği kararın proje okullarında görev süresi uzatılmayan öğretmenlerin devam eden davalarını doğrudan etkileyeceğini kaydeden Toy, "Bölge avukatlarımız, Danıştay kararını mahkemelere bugün itibarıyla sunmaya başlamışlardır" dedi.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Toy, açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Buradan bir kez daha açıkça ilan ediyoruz: Kariyer ve liyakatin yok sayılmasına, eğitim emekçilerinin geleceğinin idarecilerin keyfi kararlarına hapsedilmesine asla sessiz kalmayacağız. Sevgili meslektaşlarım, yalnız değilsiniz. Size yaşatılan her haksızlığa karşı meydanlardan mahkeme salonlarına kadar verdiğimiz mücadeleyle yanınızda olmaya ve haksızlığa karşı durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA