Eğitim-İş'ten Bakan Tekin'in Açıklamalarına Sert Tepki

(ANKARA) - Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eylemlere katılan eğitimcilere "yaptırım" uygulanacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Sendikadan yapılan açıklamada, "Bakan Tekin'in sözleri, eğitim emekçilerine karşı başlatılmış bir cadı avının açık göstergesidir. Sendikal haklarını kullanan eğitim emekçilerini disiplin cezaları ve yargı süreçleriyle tehdit etmek, demokratik bir ülkede kabul edilemez. Asıl suç, eğitim emekçilerinin sendikal haklarını kullanması değil, onları tehdit etmek, baskı altına almak ve eğitim sisteminin çöküşüne göz yummaktır" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eğitim-Sen'e boykot çağrısı sonrasında başlatılan resen soruşturmaya tepkiler devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Bursa Valiliği'nde yaptığı açıklamada, "Bize emanet eden çocuklarımızın en temel haklarından bir tanesi olan eğitim hakkının sağlıklı şeklinde kendilerine verilmesini temin etmekte mükellef bir görevliyim. Dolayısıyla bu anlamda çocuklarımızın eğitim öğretim hakkının kullanılmasını, sağlıklı bir şekilde kullanmasını engelleyen, engellemeye teşebbüs eden her kim varsa kendilerine yönelecek yaptırımları da katlanmakla da mükelleftir. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu eylemlere katılan arkadaşlarımıza, gerekli adli ve idari mekanizmaları işleterek hukuki sınırlarımız içerisinde gerekli yaptırımlar uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Eğitim-İş, konuyla ilgili yaptığı açıklama yaparak Bakan Tekin'in sözlerine tepki gösterdi. Tekin'in açıklamasının "cadı avı" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, sendikal haklarını kullanan eğitim emekçilerine yönelik açıklamaları, açıkça bir tehdit ve gözdağıdır" ifadelerine yer verildi. Sendikal hakların Anayasa ile güvence altına alınmış en temel haklardan biri olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim emekçilerinin bu haklarını kullanması, eğitimin aksatılması değil, aksine daha nitelikli, adil ve bilimsel bir eğitim için mücadele etmeleridir. Eğitim hakkını gerçekten savunmak istiyorsanız, önce eğitim sisteminde var olan devasa sorunları çözmek zorundasınız. Bakan Tekin'in sözleri, eğitim emekçilerine karşı başlatılmış bir cadı avının açık göstergesidir. Sendikal haklarını kullanan eğitim emekçilerini disiplin cezaları ve yargı süreçleriyle tehdit etmek, demokratik bir ülkede kabul edilemez.

Asıl suç, eğitim emekçilerinin sendikal haklarını kullanması değil, onları tehdit etmek, baskı altına almak ve eğitim sisteminin çöküşüne göz yummaktır. Eğitim emekçileri, öğrencilerinin laik, çağdaş, bilimsel, kamusal eğitim alması için mücadele etmektedir. Eğitime erişimde eşitlik, liyakatli atamalar, bilimsel öğretim programları ve çağdaş eğitim koşulları için ses yükseltmek, baskılarla engellenemez. Eğitim emekçilerinin mücadelesi, yalnızca kendi hakları için değil, aynı zamanda tüm çocukların eğitim hakkı için verilen bir mücadeledir. Eğitim-İş olarak eğitim emekçilerine yönelik tehditlerinize boyun eğmeyeceğiz."