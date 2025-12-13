Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay: Türkiye'de Eğitim, Eşitsizlik, Piyasacılık ve Gericilik Kıskacında

(ANKARA) - Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Türkiye'de eğitimin eşitsizlik, piyasacılık ve gericilik kıskacında olduğunu ifade ederek, "Eğer bu ülkede okullarda eşitlik olsaydı, Milli Eğitim Bakanlığı'nı yöneten kişinin çocuğu özel okulda olmazdı. Bence başka hiçbir söz yok" dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, sendikasının düzenlediği "Nasıl Bir Eğitim? Nasıl bir Okul?" başlıklı sempozyumun açılışında konuştu.

Eğitim-İş'in öğretmeni, akademisyeni, memuru ve idari personeliyle birlikte cumhuriyetçi, ilerici ve aydınlanmacı bir anlayışla hareket ettiğini ifade eden Özbay, "Bizim özelliğimiz çocuğu çocuk olarak görmek. Her çocuğu kendi çocuğun gibi görmek Cumhuriyetçilerin sloganıdır" dedi.

Eğitimde eşitliğin kalmadığını savunan Özbay, Cumhuriyet'in her çocuğa eşit eğitim vaadinin ortadan kaldırıldığını belirterek, "Eğer bu ülkede okullarda eşitlik olsaydı, Milli Eğitim Bakanlığı'nı yöneten kişinin çocuğu özel okulda olmazdı. Bence başka söze gerek yok" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında siyasi iktidarlar değişse bile çocuklardan ve eğitimcilerden yana taraf olmaya devam edeceklerini vurgulayan Özbay, "Yarın siyasi iktidar değişse de bu ülkede çocuklar ölürse, öğretmen yoksulluğun altında yaşamaya devam ederse yine karşılarında biz oluruz" ifadelerini kullandı.

"Depremde kader, maden kazasında fıtrat diyen zihniyet, eğitimde yaşananları da tesadüf gibi sunuyor"

Eğitimde yaşanan sorunların tesadüf olmadığını savunan Özbay, "Depremde kader, maden kazasında fıtrat diyen zihniyet, eğitimde yaşananları da tesadüf gibi sunuyor. Bunlar bilinçli bir tercihin sonucudur" dedi. Cumhuriyet'in hedefinin "fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" nesiller yetiştirmek olduğunu hatırlatan Özbay, bugün ise eleştirel düşünceyi dışlayan, dini siyasetin aparatı haline getiren ve çocukları itaatkar kılmayı hedefleyen bir anlayışın egemen kılındığını söyledi.

"AKP iktidarı döneminde özel okullaşma oranı yüzde 1'lerden yüzde 20'lere çıktı"

Eğitimin kamusal bir hak olmaktan çıkarıldığını dile getiren Özbay, "AKP iktidarı döneminde özel okullaşma oranı yüzde 1'lerden yüzde 20'lere çıktı. 15 bin devlet okulu varken 60 bine yakın özel okul var. Paran kadar okul anlayışı hakim" dedi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde özel okul ve özel eğitim kurumu sayısının devlet okullarından fazla olduğunu belirten Özbay, bunun eğitimin kamusal sistemden koptuğunu gösterdiğini ifade etti.

"Laiklik dindarların güvencesi, dinbazların korkusudur"

Okullarda şiddetin arttığını, suça karışan çocuk sayısının TÜİK verilerine göre 600 bine ulaştığını hatırlatan Özbay, eğitimin en ağır tahribatı laik eğitim alanında yaşadığını söyledi. "Eğitimdeki sorunlar pedagojik değil, cumhuriyetin kurucu ilkelerine yönelik sistematik bir müdahaledir" diyen Özbay, laikliğin bilimi, aklı ve toplumsal barışı güvence altına aldığını vurguladı. Laikliğin aynı zamanda dindarların güvencesi olduğunu belirten Özbay, "Biz dindarların inançlarını yaşamasının güvencesini savunuruz ama dini istismar edenlerin karşısındayız. Laiklik dindarların güvencesi, dinbazların korkusudur" dedi.

"Bu ne cüret"

Eğitim sisteminin Tevhid-i Tedrisat ilkesinden uzaklaştığını kaydeden Özbay, imam hatip, meslek ve normal ortaokullar arasındaki ayrımların derinleştiğini, bunun toplumsal ayrışmayı artırdığını söyledi. Karma eğitimin kaldırılmasına yönelik taleplere de tepki gösteren Özbay, "Bu ne cürettir" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın adeta bir alt kurumu haline geldiğini öne süren Özbay, Türgev, Tügva ve Maarif Vakfı gibi yapılarla paralel bir eğitim sistemi oluşturulduğunu, Maarif Vakfı'na aktarılan kaynakların öğrenci başına düşen pay açısından Türkiye ortalamasının birkaç katı olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet'in "kimsesizlerin kimsesi" olmak için kurulduğunu kaydeden Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, bugün yoksul halkın çocuklarının kimsesiz bırakıldığını savundu. Eğitimde bir kast sistemi oluştuğunu belirten Özbay, kalabalık sınıflarda aç ve susuz çocuklara ders anlatmak zorunda kalan öğretmenlerin bulunduğunu ifade ederek, "Bu tablo bilinçli bir tercihin sonucudur" dedi.