Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat: Öğretmene Şiddet Haberlerinin Rutin Bir Gündem Maddesi Haline Gelmesini Kabul Etmiyoruz

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, okullarda artan öğretmene şiddet olaylarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, eğitim kurumlarında güvenlik eksikliğinin ciddi boyutlara ulaştığını belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'nı yapısal önlemleri hayata geçirmemekle eleştirdi. Özat, "Öğretmene şiddet haberlerinin rutin bir gündem maddesi haline gelmesini kabul etmiyoruz" dedi.

Yazılı açıklamasında Türkiye genelinde binlerce okulda hala güvenlik görevlisi bulunmadığına dikkat çeken Özat, öğretmenlerin görevlerini can güvenliği kaygısıyla yerine getirmek zorunda kaldığını vurguladı. Samsun'un Canik ilçesinde bir futbol turnuvası sırasında beden eğitimi öğretmenine okul bahçesinde yapılan saldırının durumun vahametini ortaya koyduğu ifade edildi.

"Öğretmene şiddet kanıksanır hale geliyor"

Özat, öğretmene yönelik şiddetin toplumda sıradanlaşmaya başladığını belirterek bu durumun en büyük tehlike olduğunu söyledi. Açıklamada, "Gerekli yapısal önlemlerin gecikmesi, istemeden de olsa şiddetin normalleşmesine zemin hazırlamaktadır. Öğretmene şiddet haberlerinin rutin bir gündem maddesi haline gelmesini kabul etmiyoruz"denildi.

"Güvenlik zorunlu olmalı, cezalar güçlendirilmeli"

Eğitim Gücü Sen'in talepleri arasında tüm okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması, güvenlik görevlisi istihdamının zorunlu hale getirilmesi ve öğretmene şiddete yönelik cezai yaptırımların güçlendirilmesi yer aldı. Özat, şiddetle mücadelenin yalnızca olay sonrasında değil, bilinçlendirme ve önleyici politikalarla da sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Açıklama, "Öğretmen yalnızca bilgi aktaran kişi değil; toplumu inşa eden değerdir. Onun güvenliği, eğitimin ve geleceğin güvencesidir" ifadeleriyle sona erdi.