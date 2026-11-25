(ANKARA) - Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, öğretmen ihtiyacının karşılanması için açıklanan 15 bin kişilik atama sayısının yetersiz olduğunu belirtti. Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) 300 öğrenciye bir meslek öğretmeni düştüğünü, yaklaşık 30 bin özel eğitim öğretmenine ihtiyaç bulunduğunu ve 20 bin okulda psikolojik danışman olmadığını ifade eden Özat, "Öğretmen atama sayısının güncellenmesi şarttır" dedi.

Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, öğretmen atamalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"MESEM'lerde 300 öğrenciye bir meslek öğretmeni düşüyor. 300 öğrenciyi nasıl takip edecekler? Meslek öğretmeni atanması gerekiyor. Üstelik bu iş yerlerini gezen öğretmenlere yolluk, yevmiye ve yemek ücreti verilmiyor. 30 bine yakın özel eğitim öğretmeni ihtiyacı var. Her okula psikolojik danışman normu verilmesi süreci benim çağrımla başlamıştır. 5 yıldır mücadele ettik. 20 bin okulda psikolojik danışman yok. Lise ve ortaokul branşlarında yeni düzenlenen seçmeli dersler nedeniyle öğretmenler atanamıyor, atanmış öğretmenler ise norm fazlası oluyor. Okul öncesi ve sınıf öğretmenliğinde ihtiyaç var. 200 bin öğretmen emekli olmak istiyor ancak emeklilik sistemi kötü olduğu için emekli olamıyor. Hükümet karşımıza 15 bin öğretmen atamasıyla çıkıyor. Bu sayı ne delik kapatabilir ne de yama olabilir! Öğretmen atama sayısının güncellenmesi şarttır."

Kaynak: ANKA