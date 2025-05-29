Eğitim-Bir-Sen Kumluca Şubesi Geleneksel Aile Yemeği Düzenledi

Eğitim-Bir-Sen Kumluca Şubesi tarafından, üyelerin katılımıyla geleneksel aile yemeği düzenlendi.

Kumluca Turizm Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, okul müdürleri, sendika üyeleri ve aileleri katıldı.

Eğitim-Bir-Sen Kumluca Şube Başkanı Ramazan Fahri Güven, yaptığı konuşmada, üyelerin bir araya gelmesini, aileleriyle kaynaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Sendika olarak eğitim camiasının genelde ve yerelde sorunlarını takip edip, çözüm yolları oluşturduklarını anlatan Güven, "Ulaşmadığımız üye, girmediğimiz öğretmenler odası kalmadı. Üye sayımız her geçen gün artarak devam ediyor. Bugün de ailelerimizle bir arada olmak istedik." dedi.

Programda müzik dinletisi sunuldu, sendikaya katkı sunanlara teşekkür plaketi verildi.