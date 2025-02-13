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Eğitim-Bir-Sen, İdari Personel Yer Değişikliği Hakkı İçin Eylem Yaptı

Eğitim-Bir-Sen, İdari Personel Yer Değişikliği Hakkı İçin Eylem Yaptı
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Eğitim-Bir-Sen, Mardin Artuklu Üniversitesi önünde, üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı talebiyle basın açıklaması düzenledi. Sendika başkanı, muvafakat sorununa dikkat çekerek, haklı taleplerini dile getireceklerini belirtti.

Eğitim-Bir-Sen üyeleri, üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı talebiyle Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü önünde eylem yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Mardin 2 Nolu Şube Başkanı Doç Dr. Fasih Dinç, sendika üyeleriyle toplu sözleşme kararına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Dinç, açıklamasında, üniversite idari personelinin bir diğer üniversiteye yer değişikliği yapabilmesinin, kadrosunun bulunduğu üniversitenin muvafakatine bağlı olduğunu anımsatarak, "Bu muvafakatin verilmemesi uzun dava süreçlerine neden olmakta. Üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği hakkı mücadelesinin bayraktarlığını yapmaya, somut bir çözüm üretilinceye kadar emek harcamaya, haklı ve yerinde talebi ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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