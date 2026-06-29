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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Tekin ile Görüştü

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Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya gelerek yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin eğitim çalışanlarının talep ve beklentilerini iletti.

(ANKARA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi. Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamaya göre yeni eğitim-öğretim dönemine dair eğitim çalışanlarının talep ve beklentileri Yalçın tarafından Bakan Tekin'e iletildi.

Eğitim-Bir-Sen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda görüştüğü bildirildi.

Eğitim-Bir-Sen'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştü."

Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleşen görüşmede 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız, yeni eğitim-öğretim dönemine dair eğitim çalışanlarının talep ve beklentilerini Bakan Tekin'e iletti."

Kaynak: ANKA
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