Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Tekin ile Görüştü

(ANKARA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi. Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamaya göre yeni eğitim-öğretim dönemine dair eğitim çalışanlarının talep ve beklentileri Yalçın tarafından Bakan Tekin'e iletildi.

Eğitim-Bir-Sen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda görüştüğü bildirildi.

Eğitim-Bir-Sen'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştü."

Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleşen görüşmede 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız, yeni eğitim-öğretim dönemine dair eğitim çalışanlarının talep ve beklentilerini Bakan Tekin'e iletti."

Kaynak: ANKA