Çatak Kaymakamı Akbulut, öğretmen ve kurum amirleriyle bir araya geldi

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ilçede görev yapan öğretmen ve kurum amirleriyle buluştu.

Kaymakam Akbulut, eşi Burcu Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Memur Sen İl Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı'nın da katılımıyla bir kafede program düzenlendi.

Burada konuşan Kaymakam Akbulut, eğitim ve öğretimin önemine değinerek, herkesin fedakarca mesleğini icra ettiğini söyledi.

Vatandaşa en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını anlatan Akbulut, şunları kaydetti:

"İyi ve güçlü bir devlet olmak için iyi bir eğitime ihtiyaç duyulur. Çocuklarımız eğitim hayatlarının sonunda, annesine, babasına, topluma, millete ve devlete nasıl faydalı olabileceklerse öyle eğitim vermeliyiz. İlim ve irfan alanında gelişmesi yönünde çaba sarf eden, geleceğimizin teminatı olan nesilleri yetiştiren fedakar öğretmenlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."