Eğitim-Bir-Sen'den Filistin İçin Kermes

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Ankara Şubesince, Filistin'de devam eden soykırıma ve yaşanan insani drama dikkati çekmek amacıyla kermes düzenlendi.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamaya göre, kermes Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Beşevler Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada kermesteki konuşmasına yer verilen Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Nevzat Öylek, kermesi düzenleme amaçlarının sadece maddi yardım olmadığını belirtti.

Bu tür etkinliklerin, bireysel sorumluluğun yanı sıra İsrail'in zulmüne karşı safını belli etmenin ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu belirten Öylek, İsrail'in acımasızca, kadın, çocuk, hasta, yaşlı ve engellileri hedef alarak katletmesi karşısında küresel egemenlerin zulmü destekleyerek veya izleyerek suça ortak olduklarını vurguladı.

Toplumun büyük bir kesiminin İsrail'in Türkiye için de ulusal bir tehdit olduğunu bilmediği değerlendirmesinde bulunan Öylek, "Bu gerçeği ve bilinci eğitim kurumlarımız aracılığıyla gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine vermemiz gerekir. MEB ve Eğitim STK'lerinin bu süreçte üstlenecekleri kritik ve stratejik rolü de düşünerek böyle anlamlı bir mekanı tercih ettik." ifadesini kullandı.

Filistin özgürleşinceye kadar bütün imkanlarıyla Filistin'e maddi ve manevi destek vermeye devam edeceklerini belirten Öylek, kermesin gelirinin insani yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'ye gönderileceğini kaydetti.