Haberler

Eğirdir Gölü'ne Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarılacak

Eğirdir Gölü'ne Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün su seviyesini korumak için Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarımını sağlayacak projenin inşaat çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü projede fiziksel gerçekleşme yüzde 35'e ulaştı.

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün su seviyesini korumak amacıyla Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarılmasını sağlayacak proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Gölün kuraklığın olumsuz etkilerinden daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Eğirdir Su Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. İnşaat çalışmaları devam eden projede yüzde 35 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Yatırım maliyeti 750 milyon lira olan projede pompa binası, regülatör, yükleme havuzu, 1110 metre cebri boru ve 11 bin 680 metre çelik boru imalatı yer alıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürü Osman Erkan, gazetecilere, Eğirdir Gölü'ne su aktarma projesinde toplam 12 kilometrelik boru hattı bulunduğunu söyledi.

Boruların yaklaşık 6 kilometresini sahaya indirdiklerini belirten Erkan, "Şu ana kadar 1 kilometresinin döşemesini tamamladık. Proje kapsamında Eğirdir Gölü'ne yıllık yaklaşık 42 milyon metreküp su aktarılması planlanıyor. Çalışmaları 2026 yılının sonunda tamamlamayı, sezon sonunda suyu Eğirdir Gölü'ne aktarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklanan Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

Camları kırdı, herkes saldıracağını düşünürken bambaşka bir şey yaptı
Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi

Attığı golle tüm dünya Hyeong-Gyu Oh'u konuşuyor
Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti

Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu

Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu