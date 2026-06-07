Haberler

Isparta'daki kazada annenin ardından baba ile kızları da kurtarılamadı

Isparta'daki kazada annenin ardından baba ile kızları da kurtarılamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Turan Taşyaran (69) olay yerinde, kızı Zekiye Hacıvelioğlu (43) aynı gün, eşi Mehmet Taşyaran (73) ise hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Aile fertleri peş peşe toprağa verildi.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Turan Taşyaran'ın (69) yaralanan kızı Zekiye Hacıvelioğlu (43) aynı gün, eşi Mehmet Taşyaran (73) ise bugün hastanede öldü.

Kaza, 5 Haziran'da Eğirdir ilçesi Sorkuncak mevkisinde meydana geldi. Turgut Kuzal (56) idaresindeki 33 TK 366 plakalı otomobil ile Zekiye Hacıvelioğlu idaresindeki 32 PC 792 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Turan Taşyaran hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile Enes Kuzal (23), Sabriye Kuzal (49) ve Mehmet Taşyaran hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Zekiye Hacıvelioğlu da aynı gün kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Anne Turan Taşyaran ile kızı Zekiye Hacıvelioğlu, dün Yalvaç ilçesinde bağlı Sücüllü köyünde toprağa verildi.

Turan Taşyaran'ın eşi Mehmet Taşyaran da tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Mehmet Taşyaran'ın cenazesi, Sücüllü köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu
Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü

Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü
Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa'dan kahreden haber
Yılda sadece 10 gün açıyor! Bu çiçeği koparmanın cezası yarım milyondan fazla

Bu çiçeği koparan servet ödeyecek
Sıfır Atık Festivali farkındalık etkinlikleriyle devam ediyor

Sıfır Atık Festivali farkındalık etkinlikleriyle devam ediyor
Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı

Eşini odunla döverek öldüren cani için karar verildi