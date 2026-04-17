Trafo yangını söndürüldü

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde trafo merkezinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Eğirdir'e bağlı Barla köyünde dün saat 23.00 sıralarında trafoda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Köy halkı ve muhtar Ahmet Aydemir ise yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı