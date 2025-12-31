Haberler

Isparta'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Baran Duman'ın (18) kullandığı 34 GDL 672 plakalı otomobil, Kırıntı köyü mevkisinde yol kenarında park halindeki A.A'ya ait 07 CBR 143 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, sürücü Duman ile otomobildeki Lütfi Can Duran (19) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Burak Ateş (18) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü A.A. jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kuz - Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
İran'da protestolar başladı! Kaymakamlık binasını bastılar

Komşu karıştı! Protestocular kaymakamlık binasını bastı
Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek

Yeni yıla girerken kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek