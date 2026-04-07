Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan saman yüklü TIR'ın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Konya- Isparta yolunda meydana geldi. Mehmet Kaya'nın kullandığı 02 ACY 895 plakalı çekici ve buna bağlı 65 AAF 649 plakalı saman yüklü yarı römork, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda yan yattı. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Kaya olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Kolu kırılan sürücünün tedavisi Eğirdir Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Kazanın ardından devrilen TIR ve yola savrulan parçalar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı