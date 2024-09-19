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Eğirdir'de Sakin Şehirler 'Cittaslow' Toplantısı Düzenlendi

Eğirdir'de Sakin Şehirler 'Cittaslow' Toplantısı Düzenlendi
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Eğirdir'de gerçekleştirilen Sakin Şehirler 'Cittaslow' toplantısında, yerel kimliklerin korunması ve yaşam kalitesinin artırılması hedefleri masaya yatırıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in katılımıyla, yeni çalışmalar ve üye ilçelerin katkıları değerlendirildi.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde Sakin Şehirler 'Cittaslow' toplantısı yapıldı.

Eğirdir'de gerçekleştirilen Sakin Şehirler 'Cittaslow' Toplantısı'na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Muhittin Böcek, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, üye ve aday şehirlerin temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Muhittin Böcek, bütün belediye başkanlarının destekleriyle seçildiği bu görevde güzel işlere imza atacaklarını söyledi. Çalışmalara hızla başladıklarını söyleyen Başkan Böcek, "İlk işimiz olarak Cittaslow Türkiye Ofisimizi kurduk, personellerimizi görevlendirdik. Telefonları ve e-posta adreslerimizi güncelledik. Web sayfamızı ve sosyal medyamızı güncelledik. Seçtiğimiz Türkiye Komitemiz ile ilk online toplantımızı gerçekleştirdik" dedi.

ŞEHİRLERİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR

Belediyelerin, dünya genelindeki ortaklıklarda ve uluslararası ilişkilerde aktif rol almasının önem arz ettiğini aktaran Muhittin Böcek, "33 ülkede bugün itibari ile 301 şehirde uygulanan, dünyanın en güçlü belediye ağlarından biri olan Cittaslow ağında olmamız son derece önemlidir. Kentlerin çevresel, kültürel ve toplumsal değerlerinin korunmasına katkı sağlayan bu ağın üyeleri olarak, şehirlerimizde yerel kimliklerimizi koruyarak yaşam kalitemizi artırma hedefimizi sürdüreceğiz. Yeni üye ilçelerimizin katılımıyla, bu hedeflere daha güçlü bir şekilde ilerleyecek ve ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

EĞİRDİR İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ BİR TOPLANTI

Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer de "Bugün burada, Eğirdir için son derece önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Eğirdir, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Eğirdir olarak Cittaslow hareketinin bir parçası olma yolunda attığımız bu adım, yaşam kalitemizi artırmayı, doğal ve kültürel zenginliklerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflemektedir" dedi.

TEKNİK GEZİ VE İNCELEME YAPILDI

Toplantıda Cittaslow Türkiye Ağı'na üye belediyelerin çalışmaları, aday belediyelerin süreçleri değerlendirildi. Aday belediyelere gerçekleşen teknik geziler ele alınırken, yapılacak çalışmalara ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıdan sonra Eğirdir Belediye Başkanı Özer ev sahipliğinde teknik gezi ve inceleme yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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