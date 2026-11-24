Eğirdir'de otomobil şarampole devrildi, sürücü kurtarılamadı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Mahmatlar yolunda bir otomobil şarampole devrildi; sürücü ve araçtaki bir kişi ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Mahmatlar yolunda Erkan Ö. (46) idaresindeki 07 EC 062 plakalı otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ve araçtaki Mehmet S. ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA