Eğirdir'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Eğirdir-Aksu kara yolunda, Asım Mevlüt A. idaresindeki 32 EH 012 plakalı otomobil ile Kemal Can D'nin kullandığı 31 LH 944 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kuz - Güncel