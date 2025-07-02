Eğirdir'de Nesli Tehlikedeki Su Samuru Balık Avlarken Görüntülendi
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde nesli tehlikedeki su samurunun bir kanalda balık avlarken görüntülenmesi, doğa tutkunlarının ilgisini çekti.
ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde nesli tehlikedeki su samuru kanalda avladığı balığı yerken görüntülendi.
Isparta'da Yukarı Gökdere Köyü yakınlarındaki Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü birbirine bağlayan kanalda nesli tehlikedeki su samuru görüldü. Kanalda yüzerken balık yakalayan su samurunun avını kanal kenarına getirip yediği anlar telefon kamerasıyla görüntülendi.
Haber- kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel