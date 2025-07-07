Eğirdir’de Lastiği Patlayan Kamyon Trafiği Aksattı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde lastiği patlayan bir kamyonun tomruklarının yola dökülmesi sonucu trafik akışı duraksadı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde lastiği patlayan kamyondaki tomrukların bir kısmının yola saçılmasıyla trafik aksadı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 32 AEU 040 plakalı tomruk yüklü kamyonun lastiği, Isparta-Konya kara yolu Eğirdir Göktaş mevkisinde patladı.
Bunun üzerine kamyon kasasındaki tomrukların bir kısmı yola saçılınca trafikte bir süre aksama yaşandı.
Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel