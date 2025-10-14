Haberler

Eğirdir'de Kaybolan 75 Yaşındaki Adam Bulundu

Eğirdir'de Kaybolan 75 Yaşındaki Adam Bulundu
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde dağlık alanda kaybolan 75 yaşındaki Hurşit Yıldırım, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu. 3 gün önce kamp yapmak için gittiği bölgede kendisinden haber alınamamıştı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamp yapmak için gittiği dağlık alanda kaybolduğu bildirilen kişiye ulaşıldı.

Arama kurtarma ekipleri, hakkında kayıp ihbarı yapılan Hurşit Yıldırım'ı (75), bulmak için çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerce dron ve iz takip köpeklerinin yardımıyla Akpınar köyü Oluklacı mevkisinin doğu kısmında yapılan aramada Yıldırım bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Yıldırım, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Demir Mahallesi'nde yalnız yaşayan Yıldırım, 3 gün önce kamp yapmak amacıyla Akpınar köyü Oluklacı mevkisine gitmiş, arkadaşı İ.Ö. ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından kendisinden haber alınamamıştı. Yıldırım'ı bulmak için JAK ve AFAD ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
