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Kazaya karışan otomobil refüjü aşıp karşı şeride savruldu: 2 yaralı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kamyonettekiler yara almadan kurtuldu.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Konya istikametinden Eğirdir merkez yönüne sağ şeritte seyreden 32 ACC 195 plakalı kamyonet ile aynı yönde sol şeritte ilerleyen 07 ABF 525 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeride savruldu. Kaza nedeniyle Konya yönündeki trafik bir süre durdu.

Kamyonette bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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