Isparta'da Kovada kanalına devrilen çekicinin sürücüsü yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde elma yüklü bir çekici direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ümran H.'nin (27) kullandığı 73 ABP 842 plakalı elma yüklü çekici, Balkırı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kovada kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kuz