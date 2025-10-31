Haberler

Eğil'de 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, çocuklara sağlık bilinci kazandırmak amacıyla 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı gibi konularda bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal Kalkan Mahallesi'ndeki etkinlik, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 18 Nisan 2025'te imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü" kapsamında yapıldı.

Etkinlikle, çocukların sağlık konularında farkındalık kazanmaları ve edindikleri bilgileri çevreleriyle paylaşarak birer "sağlık elçisi" haline gelmeleri amaçlandı.

Programda öğrencilere sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, aile hekimliği, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Alanda kurulan stantlarda öğrencilere çeşitli bilgilendirme materyalleri ve broşürler dağıtıldı.

Etkinliğe, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür de katıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
