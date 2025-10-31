Eğil'de 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde çocuklarda sağlık bilinci oluşturmak amacıyla "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal Kalkan Mahallesi'ndeki etkinlik, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 18 Nisan 2025'te imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü" kapsamında yapıldı.

Etkinlikle, çocukların sağlık konularında farkındalık kazanmaları ve edindikleri bilgileri çevreleriyle paylaşarak birer "sağlık elçisi" haline gelmeleri amaçlandı.

Programda öğrencilere sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, aile hekimliği, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Alanda kurulan stantlarda öğrencilere çeşitli bilgilendirme materyalleri ve broşürler dağıtıldı.

Etkinliğe, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür de katıldı.