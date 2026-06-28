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Diyarbakır'da aşure ikramı

Diyarbakır'da aşure ikramı
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde muharrem ayı nedeniyle Peygamberler Türbesi Camisi'nde ziyaretçilere aşure ikram edildi. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki 4 ilde toplam 16 bin 300 kişiye aşure dağıtıldığını açıkladı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce muharrem ayı dolayısıyla Eğil Peygamberler Türbesi Camisi'nde ziyaretçilere aşure ikramında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de 16 bin 300 kişiye aşure ikram edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
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