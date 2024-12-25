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Eğil Belediyesi ve Diyarbakır Sinema Ofisi'nden İşbirliği Protokolü

Eğil Belediyesi ve Diyarbakır Sinema Ofisi'nden İşbirliği Protokolü
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Eğil ilçesinin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla Eğil Belediyesi ile Diyarbakır Sinema Ofisi arasında protokol imzalandı. Protokol, ilçenin açık hava sinema platosu olmasını ve sinema etkinliklerinin düzenlenmesini hedefliyor.

Eğil Belediyesi ile Diyarbakır Sinema Ofisi arasında ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eğil ilçesinin sahip olduğu tarihi miras ve doğal güzelliklerin sinema sektörü aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla yapılan protokolün ilçenin tanıtımı ve kültürel gelişimine katkı sunması öngörülüyor.

Protokolle, ilçenin açık hava sinema platosu haline getirilmesiyle film, dizi ve belgesel yapımlarının burada çekilmesi teşvik edilecek.

Ayrıca işbirliği kapsamında sinema atölyeleri, açık hava film gösterimleri ve festivaller gibi etkinliklerle vatandaşlar sinemayla buluşturulacak.

İşbirliğinin ilçenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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