Ege'ye tam donanımlı ambulans kazandırıldı

Mevcut ambulansın ekipman ve cihaz setlerinin de yenilenmesiyle EÜTF Hastanesi bünyesinde 2 ambulans ve 1 hasta nakil aracının olduğunu söyleyen Rektör Budak, sağlık yerleşkemizde hasta nakil ve olası istenmeyen olaylara müdahalelerde 7 gün 24 saat hizmet verilecek.

EÜTF Hastanesi bünyesinde hizmet veren Hastane Acil Müdahale ve Transport Birimine, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleriyle tam donanımlı bir ambulans kazandırılırken, mevcut ambulansın ekipmanları da yenilendi. Sağlık yerleşkesinin birçok bloktan oluştuğunu dile getiren EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Geniş bir alan ve yoğun bir çalışma temposu olan hastanemizde ambulans ihtiyacının artmasından dolayı bir süre önce Hastane Acil Müdahale ve Transport Birimini kurmuş, ambulans, mavi kod ve hasta transfer hizmetlerini tek çatı altında toplamıştık. Birimimizi daha da güçlü hale getirmek için yeni yatırımlar yaptık ve yeni ambulansla araç alımları yaptık. Şu an tamamı hastanemize ait 2 ambulans ve 1 hasta nakil aracımızla tek merkezden yürütülen, hızlı, güvenli ve uluslararası standartlarda Acil Mobil Sağlık Hizmetini tüm hastalarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İSTENMEYEN OLAYLARA DA MÜDAHALE EDİLECEK

Birimin, hastanedeki klinikler arası hasta nakillerinin yanı sıra öğrenci köyü, merkez yerleşke ve sağlık yerleşkesi içindeki tüm acil durumlarla istenmeyen olaylara da müdahale edeceğini vurgulayan Rektör Budak, "Aynı zamanda üniversitemiz bünyesinde gerçekleşen akademik, bilimsel, spor gibi faaliyetlerde koruyucu - önleyici sağlık tedbiri olarak hızlı ve etkin sağlık hizmetini sunmak amacıyla birimimiz 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Sağlık hizmetlerinin sunumunda kalitemizi daha da arttırmak için yatırım ve çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" diye konuştu.

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