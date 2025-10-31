Ege Üniversitesi'nde Öğrenci Eylemi: 5 Gözaltı

Haber: Berfin BAYSAN

(İZMİR) - Ege Üniversitesi'nde bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katıldığı akademik yıl açılış töreni öncesinde gerginlik yaşandı. Hacettepe Üniversitesi'nde üç gün önce meydana gelen palalı saldırıya tepki göstermek isteyen öğrenciler, polis tarafından gözaltına alındı.

Ege Üniversitesi'nde bugün düzenlenen ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katıldığı akademik yıl açılış töreni öncesinde bir grup öğrenci, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine palalı saldırıyı tepki göstermek istedi. Öğrenciler, "kampüslerde güvenlik" talebiyle eyapmak istediği eyleme, özel güvenlik ve polis tarafından müdahale edildi. 5 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Ege Üniversitesi öğrencisi Sabriye Kolcu, yaşananları şöyle anlattı:

"Bugün Adalet Bakanı üniversitemize akademik yıl açılışı için geldi. Hacettepe'de yaşanan olayların ardından kampüslerimizde eli palalı faşist çetelerin dolaşmasından kaynaklı ciddi bir güvenlik sorunu yaşıyoruz. Biz sadece şunu sormak istedik: Eli palalı saldırganlar arkadaşımızı yaralamasına rağmen, isimleri bilindiği halde neden hala serbestler? Bu meşru soruyu dile getirmek istedik, ancak polis arkadaşlarımızı gözaltına aldı. Şu anda beş kişi gözaltında."