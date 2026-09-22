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Ege Üniversitesi'nde karar protestosuna polis müdahale etti, 27 öğrenci gözaltında

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Ege Üniversitesi'nde karar protestosuna polis müdahale etti, 27 öğrenci gözaltında
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Ege Üniversitesi'nde rektörlük izni kararını protesto eden öğrencilerin kurduğu stantlara polis müdahale etti, 27 öğrenci gözaltına alındı. Özel güvenlik görevlilerinin stantları kapatmaya çalışmasının ardından Çevik Kuvvet ekipleri standın çevresini abluka altına aldı.

(İZMİR) - Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun yerleşkelerde düzenlenecek basın açıklaması, gösteri ve benzeri etkinliklerin rektörlük iznine bağlanmasına ilişkin kararını protesto eden öğrencilerin kurduğu stantlara polis müdahale etti, 27 öğrenci gözaltına alındı.

Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, üniversite yerleşkelerinde gerçekleştirilecek basın açıklaması, gösteri ve benzeri etkinliklerin önceden rektörlük iznine bağlanmasına karar verildi. Karara tepki gösteren öğrenciler, uygulamayı protesto etmek amacıyla kampüste stantlar kurdu. Öğrenciler, söz konusu kararın kampüs içerisindeki etkinliklere kısıtlama getirdiğini savunarak tepki gösterdi.

ÖZEL GÜVENLİK STANTLARI KAPATMAYA ÇALIŞTI

Öğrencilerin stantlarının bulunduğu alana gelen özel güvenlik görevlileri, stantları kapatmaya çalıştı. Müdahalenin ardından kampüse Çevik Kuvvet ekipleri girdi. Çevik Kuvvet ekipleri, öğrencilerin bulunduğu standın çevresini abluka altına aldı. Ardından stantta bulunan öğrenciler gözaltına alındı.

27 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Yaşanan müdahalenin ardından toplam 27 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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