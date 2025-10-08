Ege Üniversitesi'nde Gazze İçin Panel Düzenlendi

Ege Üniversitesi'nde (EÜ), "Mekandan Tarihe ve Davaya: Gazze'nin Kutsal Direnişi" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla EÜ Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda EÜ Birgivi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Hanefi Palabıyık ile Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Akalın konuşmacı olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Gazze'de yaşanan trajedinin insanlığın vicdanında derin yaralar açtığını ifade etti.

İnsanlığın ortak acılarına duyarsız kalınmaması gerektiğini kaydeden Ersan, şunları belirtti:

"Gazze yıllardır zulmün, kuşatmanın ve işgalin en somut sembollerinden biri olmuştur. Fakat aynı zamanda direnişin, umudun ve inancın da timsali olmayı sürdürmektedir. Bu nedenle Gazze'yi anlamak, sadece bir coğrafyayı değil, bir insanlık davasını, bir onur mücadelesini kavramaktır."