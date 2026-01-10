Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

Haberler

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Geyikli ile Bozcaada arasında bazı feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ AŞ, belirli saatlerdeki seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan 07.00, 10.00 ve 22.00 ile Geyikli'den 08.00, 11.00 ve 23.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılacak.

Diğer hatlarda aksama bulunmuyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
