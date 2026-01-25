EGE Denizi'nde yarın günün ilk saatlerden itibaren kuvvetli fırtına beklendiği belirtilerek ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Fırtınan, yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Fırtınanın, aynı gün 23.30 sıralarında etkisini kaybetmesi beklendiği kaydedildi.