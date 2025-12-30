Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

EGE Denizi'nde bu akşamdan itibaren fırtına beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın bugün akşam saatlerinden sonra Ege'nin kuzeyinde, yarın sabah Ege genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği kaydedildi. Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra Ege'nin güneyinde, akşam saatlerinde kuzeyinde etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi.