EGE Denizi'nde Fırtına Uyarısı

EGE Denizi'nde, yarın akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına olarak eseceğinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın pazar günü etkisini arttırarak yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Fırtına'nın 8 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilerek, ulaşımdaki olası aksamalar başta olmak üzere diğer olumsuzluklara karşı denizciler ve bölge halkının dikkatli olması istendi.