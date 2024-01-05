Üye Girişi
Haberler

EGE Denizi'nde Fırtına Uyarısı

Güncelleme:
Abone Ol

EGE Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için dikkatli olunması gerekiyor.

EGE Denizi'nde, yarın akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına olarak eseceğinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın pazar günü etkisini arttırarak yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Fırtına'nın 8 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilerek, ulaşımdaki olası aksamalar başta olmak üzere diğer olumsuzluklara karşı denizciler ve bölge halkının dikkatli olması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fırtına Ulaşım Doğal Afet Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title