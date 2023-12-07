EGE Denizi'nde Fırtına Uyarısı

EGE Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için denizciler ve bölge halkı uyarıldı.

EGE Denizi'nde, yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, öğle saatlerinde ise tamamında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın etkisini arttırarak yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Fırtınanın 9 Aralık Cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilerek, ulaşımdaki olası aksamalar başta olmak üzere diğer olumsuzluklara karşı denizciler ve bölge halkı uyarıldı.