Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 14.28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17,49 kilometre olarak belirlendi.

Ege Denizi'nde saat 14.28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,49 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
500

