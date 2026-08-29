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Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem

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AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 15.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesine 56,39 km mesafede, yerin 12,92 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

Ege Denizi'nde saat 15.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 56,39 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA
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