Ege'de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor - Haberler

Ege'de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor
AA - Bahri Aşık - Güncel
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Altınkum Plajı'nda denize giren ve güneşlenenler Ege'de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor AYDIN - Ege'de 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar özellikle İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor.
Altınkum Plajı'nda denize giren ve güneşlenenler Ege'de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor
AYDIN - Ege'de 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar özellikle İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor. Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek isteyen vatandaşlar ise Altınkum Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.
AA / Bahri Aşık - Güncel