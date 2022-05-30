Ege'de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor - Haberler

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Ege'de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor

AA - Bahri Aşık - Güncel
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Altınkum Plajı'nda denize giren ve güneşlenenler Ege'de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor AYDIN - Ege'de 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar özellikle İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor.

Altınkum Plajı'nda denize giren ve güneşlenenler Ege'de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor

AYDIN - Ege'de 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar özellikle İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor. Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek isteyen vatandaşlar ise Altınkum Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.

AA / Bahri Aşık - Güncel

Altınkum Plajı Denizli Aydın Ege Güncel Haberler

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