Ege Bölge Oyunları Kula'da başladı

Manisa'nın Kula ilçesinde, Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından düzenlenen Ege Bölgesi Oyunları kortej yürüyüşü ile başladı. Etkinlikte 150 özel sporcu ve birçok katılımcı yer aldı.

MANİSA'nın Kula ilçesi, Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından düzenlenen Ege Bölgesi Oyunları kortej yürüyüşüyle başladı.

Kula Ekin Pazarı'ndan başlayan ve Yunus Emre Kent Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşüne, Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi bando takımı, ilçedeki okullardan çok sayıda öğrenci, Ege Bölgesi'nden gelen özel sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı. Bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar korteje alkışlarla destek verdi. Kula Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan organizasyon kapsamında atletizm, bocce, masa tenisi, yüzme ve 3x3 basketbol branşlarında müsabakalar düzenlenecek. Oyunlara 16 farklı kurumdan toplam 150 özel sporcu katılırken, sporculara 40 antrenör ve 80 gönüllü eşlik ediyor. İki gün sürecek olan Ege Bölgesi Oyunları'nın ikinci günü olan bugün açılış seremonisi gerçekleştirilecek. Protokol üyelerinin de katılımıyla yapılması planlanan seremoninin ardından müsabakalar başlayacak. Sporcular, farklı branşlarda hem bireysel hem de takım kategorilerinde derece elde edebilmek için mücadele verecek.

Organizasyon boyunca sporcuların sadece sportif rekabet içerisinde olmamaları; aynı zamanda farklı şehirlerden gelen katılımcılar arasında dostluk bağlarının kurulması, sosyal kaynaşmanın sağlanması ve özel bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımının desteklenmesi hedeflendii bildirildi.

Ege Bölgesi Oyunları, müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek madalya töreni ile sona erecek.

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
