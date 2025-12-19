Haberler

EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek

EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Mesleki ve Teknik Eğitim Platformu (EFVET) genel konferansı, 2026 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilecek. Oylamada 18 ülke temsilcisinin oy birliğiyle Türkiye'ye verilen organizasyon, mesleki eğitimdeki yeni stratejileri ele almak üzere 700'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirecek.

Avrupa Mesleki ve Teknik Eğitim Platformu (EFVET) genel konferansının 2026 yılında Antalya'da düzenleneceği bildirildi.

EFVET Türkiye Temsilcisi Onur Arslan, gazetecilere, iki yıllık yoğun hazırlık sürecinin ardından İsviçre'de yapılan oylamada, 18 ülke temsilcisinin oy birliğiyle organizasyonun Türkiye'ye verildiğini açıkladı.

Mesleki eğitiminin Avrupa düzeyindeki en üst düzey çalışma programı kabul edilen etkinliğin, 21-24 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenleneceğini belirten Arslan, organizasyonda 53 farklı ülkeden 700'ün üzerinde eğitim yöneticisi, politika yapıcı ve sektör temsilcisini bir araya getirerek mesleki eğitimdeki yeni stratejilerin ele alınacağını kaydetti.

Türkiye'nin mesleki teknik eğitimde artık sadece izleyen değil, süreci organize eden bir güç haline geldiğini vurgulayan Arslan, bu etkinliğin Türkiye'nin potansiyelini kanıtlamak adına tarihi bir fırsat olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasına Türkiye'den peş peşe yorum

Trump'ın Türkiye'nin komşusu ile ilgili kararı, Ankara'yı sevindirdi
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
4 katlı binanın çatısından kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü

Sabah uyandıklarında araçlarını böyle buldular
title