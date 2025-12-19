EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek
Avrupa Mesleki ve Teknik Eğitim Platformu (EFVET) genel konferansı, 2026 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilecek. Oylamada 18 ülke temsilcisinin oy birliğiyle Türkiye'ye verilen organizasyon, mesleki eğitimdeki yeni stratejileri ele almak üzere 700'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirecek.
EFVET Türkiye Temsilcisi Onur Arslan, gazetecilere, iki yıllık yoğun hazırlık sürecinin ardından İsviçre'de yapılan oylamada, 18 ülke temsilcisinin oy birliğiyle organizasyonun Türkiye'ye verildiğini açıkladı.
Mesleki eğitiminin Avrupa düzeyindeki en üst düzey çalışma programı kabul edilen etkinliğin, 21-24 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenleneceğini belirten Arslan, organizasyonda 53 farklı ülkeden 700'ün üzerinde eğitim yöneticisi, politika yapıcı ve sektör temsilcisini bir araya getirerek mesleki eğitimdeki yeni stratejilerin ele alınacağını kaydetti.
Türkiye'nin mesleki teknik eğitimde artık sadece izleyen değil, süreci organize eden bir güç haline geldiğini vurgulayan Arslan, bu etkinliğin Türkiye'nin potansiyelini kanıtlamak adına tarihi bir fırsat olduğunu belirtti.