Efteni Gölü'nde Su Kuşu Sayımı Yapıldı

DÜZCE'de, Efteni Gölü'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü tarafından su kuşu sayımı yapıldı. Sayımda, 22 farklı türden 2 bin 111 kuş tespit edilirken, ilk kez gölde ak kuyruklu kartal gözlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü tarafından Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası'nda, su kuşu sayımı yapıldı. Kış aylarında göl çevresinde konaklayan kuş türlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan sayımda, 22 değişik türde 2 bin 111 tane su kuşu sayımı yapıldı. Yapılan sayımda sakar meke, yeşilbaş, kaşıkgaga, çamurcun, fiyu, küçük karabatak gibi türlerin yanı sıra, ilk defa ak kuyruklu kartal olduğu gözlendi.