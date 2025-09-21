Efteni Gölü Kuş Cenneti, Doğa Tutkunlarının Gözdesi Oldu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan Efteni Gölü Kuş Cenneti, hafta sonu doğa tutkunlarının tercih ettiği uğrak noktalar arasında yer aldı.

Efteni Gölü Kuş Cenneti, hafta sonu tatilini sakin yerlerde geçirmek isteyen ziyaretçilerine doğal güzellikler sunuyor.

Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alan, sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla kuşların göç yolu üzerinde bulunan alanı ziyaret edenler, göl çevresinde yürüyüş yaptı ve Kuş Gözlem Kulesi'ne çıkarak bölgedeki eşsiz manzaranın fotoğraflarını çekti.

Bazı ziyaretçiler ise gölün hemen kenarında bulunan iskeledeki tesiste dinlenerek doğal güzellikleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Geçen yıl 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı göl ve çevresi, büyük şehirlere yakın konumu dolayısıyla özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen doğa tutkunlarını ağırlıyor.