Göç yolundaki 3 kuğu, Efteni Gölü'nde

Güncelleme:
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü, göç yolculuğundaki 3 kuğuya ev sahipliği yaparak kuş cenneti olma özelliğini sürdürüyor. Kuğuların göl sularında süzüldüğü anlar dronla görüntülendi.

DÜZCE'de, göçmen kuşlar için önemli konaklama alanlarından olan Efteni Gölü, göç yolculuğundaki 3 kuğuya ev sahipliği yapıyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan, zengin biyolojik çeşitliliği ve doğal güzellikleriyle bölgenin en önemli sulak alanlarından biri olan Efteni Gölü, göçmen kuşların rotası üzerinde güvenli bir liman olmaya devam ediyor. 'Kuş cenneti' olarak anılan gölün son misafirleri ise 3 kuğu oldu. Göç yolculukları sırasında Efteni Gölü'nde dinlenen kuğuların, göl sularında süzüldüğü görüldü. Gölde yüzen kuğular dronla da görüntülendi.

