EFOD Üyeleri Köylere Fotoğraf Sunumu Yaparak Kültürü Yaygınlaştırıyor

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) üyeleri, çektikleri fotoğraflarla kahvehanelerde köylülere sunum yaparak fotoğraf kültürünün yaygınlaşmasını amaçlıyor. Yaklaşık yarım asırlık fotoğrafçılık derneği, açtıkları sergilerle kent kültürüne katkı sunarken, katıldıkları yarışmalarla da Edirne'nin tarihi ve kültürel değerlerini ulusal ve uluslararası tanıtıyor.

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) üyeleri, çektikleri fotoğraflarla kahvehanelerde köylülere sunum yaparak fotoğraf kültürünün yaygınlaşmasını amaçlıyor.

Yaklaşık yarım asırlık fotoğrafçılık derneği, açtıkları sergilerle kent kültürüne katkı sunarken, katıldıkları yarışmalarla da Edirne'nin tarihi ve kültürel değerlerini ulusal ve uluslararası tanıtıyor.

Düzenledikleri fotoğraf atölyeleri aracılığıyla fotoğraf tutkunlarına kurs veren dernek, köy köy gezerek sanatı kırsala taşıyor.

Bugüne kadar 50 köy kahvehanesinde sunum yapan EFOD, Kovid-19 salgını döneminde ara verdikleri kahvehane sunumlarına yeniden başladı.

"EFOD köylerde" projesi kapsamında dernek üyeleri merkeze bağlı Orhaniye köyünde "Edirne peynirinin öyküsü" adlı fotoğraf projesini sundu.

-"EFOD köylerde projesine kaldığımız yerden başladık"

EFOD Başkanı Serdar İyiiz, salgından önce başlattıkları "EFOD köylerde" projesine kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi.

İyiiz, köy ziyaretlerinde dernek üyelerinin çektikleri fotoğrafları ve atölye sunumlarını köylü sakinleriyle izleyip onların fikirlerini aldıklarını belirtti.

Köylerde genelde kırsalda çektikleri fotoğrafları sunduklarını anlatan İyiiz, şunları kaydetti:

"Son organizasyonumuzu Orhaniye köyünde gerçekleştirdik. Edirne peynirinin belgeselini onlarla beraber izledik. Bu belgesel daha çok köylü vatandaşlarımızı ilgilendiriyor.

O yüzden Edirne peyniri belgeseliyle EFOD köylerde projesine kaldığımız yerden başlamış olduk. Edirne peyniri belgeselinin belirli bir kısmı da bu köydeki üretici arkadaşlarımızın ahırlarında da çekildi. 1980 yılında kurulan derneğimizin amacı sanatı toplumun her katmanına ulaştırmak, sanatın güzelliklerini yaymak."

İyiiz, kurs ve atölye gezilerini köylerde yaptıklarını, dernek olarak köylülerle bir bütün olduklarını dile getirdi.

-"Fotoğraf kültürünü yaymak istiyoruz"

EFOD fotoğraf atölyesi koordinatörlerinden Nilgün Erman da köyleri gezerek fotoğraf kültürünü de yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti.

Projeyi devam ettirmek istediklerinin altını çizen Erman, şöyle konuştu:

"Köylerdeki insanlarımızla birlikte bu sunumları seyrederek, onlarla sohbet ederek onlarla konuşarak kendimizi anlatmaya, yaptığımız çalışmaları onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar merak ediyorlar. Biz fotoğrafları çekerken, bu fotoğrafları ne yapacaksınız, niye çekiyorsunuz gibi sorular soruyorlar.

Biz de bu soruların yanıtını vermek, o fotoğrafların böyle bir şeye dönüştüğünü görmelerini sağlamak istiyoruz. Köylerimizde ve kahvehanelerimizde hareket olsun insanlar televizyon izlemenin dışında farklı bir şeyler yapabilsinler diye bu projeyi gerçekleştiriyoruz."

-"Emeğin öyküsünü izledik"

Kahvehane de sunumu izleyen Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez de sunumdaki fotoğraf çekimlerin bir bölümünün kendi ahırında yapıldığını söyledi.

Fotoğraf sunumunu izleyince emeğin öyküsünün başarıyla anlatıldığını gördüğünü ifade eden Suiçmez, "Sütü peynir haline getiren bizim köylü vatandaşımız. Bu emeği gözler önüne serdikleri için teşekkür ediyorum. Günlük hayatımızda her gün baktığımız ama göremediğimiz detayları objektiflere yansıyan o karelerle gördük. Biz günlük hayatta bu detayları göremiyoruz. Bakmakla görmenin çok farklı olduğunu bu gece burada hissettik. İnsanımızın alın terini, emeğini yansıtmışlar fotoğraf karelerine. Her kare de belki bin farklı hikaye var." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Mehmet Banya da süt üreticiliğinin zorlu bir iş olduğunu, fotoğraflarda bunun anlatıldığını ifade etti.